Nederland wil geen nieuwe benzine- en dieselauto’s meer in 2030

Samen met acht andere EU-landen vraagt Nederland de Europese Commissie het laten verdwijnen van auto’s met een verbrandingsmotor te versnellen. In een brief aan het dagelijks EU-bestuur stellen de negen dat de verkoop van nieuwe auto’s en bestelbusjes die op benzine of diesel rijden verder aan banden moet worden gelegd om bij te dragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot in de Europese Unie.