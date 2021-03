Nieuwe voorzitter FNV vooral bekend van pensioenakkoord

Nederland moet socialer uit de coronacrisis komen, vindt Tuur Elzinga, de nieuwe voorzitter van vakbond FNV. In de verkiezingsstrijd om het voorzitterschap won hij woensdag van Kitty Jong. De 51-jarige Elzinga is vooral bekend als de onderhandelaar van het pensioenakkoord over een grootscheepse hervorming van het pensioenstelsel.