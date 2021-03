Advocaten: Voorstellen van zeven partijen strijdig met rechtstaat

Zeker zeven partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen doen in hun programma’s voorstellen die regelrecht in strijd zijn met de rechtstaat. Dat concludeert een commissie van de Nederlandse Orde van Advocaten, die een aantal verkiezingsprogramma’s onder de loep nam. Vier jaar geleden vielen vijf van de toen dertien onderzochte programma’s in deze categorie.