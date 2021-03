ABN AMRO en Galapagos zakken door aanstaand vertrek uit AEX

ABN AMRO en Galapagos werden woensdag lager gezet op de Amsterdamse beurs. Beleggers verwerkten het nieuws dat de bank en de biotechnoloog later deze maand hun plek in de AEX-index zullen kwijtraken. De resultaten van Just Eat Takeaway werden daarentegen goed ontvangen. Het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl profiteerde vorig jaar van de strenge coronamaatregelen en boekte flink meer omzet.