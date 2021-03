Europese Commissie presenteert ‘digitaal kompas’ voor 2030

Tegen 2030 moet minstens 80 procent van alle volwassen inwoners over digitale basisvaardigheden beschikken en moeten 20 miljoen ICT-specialisten een baan hebben, vindt de Europese Commissie. Alle huishoudens zouden binnen tien jaar supersnel internet moeten hebben en alle openbare diensten online beschikbaar zijn, met toegang voor elke burger tot zijn digitale medische gegevens. Het dagelijks bestuur van de EU stelt een plan genaamd ‘Digitaal kompas’ voor dat de Europese Unie moet gidsen naar ‘digitale zelfstandigheid in een open en met elkaar verbonden wereld in 2030’.