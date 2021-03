Gouden Koets vanaf 18 juni te zien in Amsterdam Museum

De Gouden Koets is vanaf 18 juni te zien in het Amsterdam Museum. Op die dag opent de gelijknamige expositie waar het rijtuig deel van uitmaakt. De koets is na een restauratie van ruim vijf jaar weer te zien voor publiek. Eerder was al bekendgemaakt dat hij tijdelijk een plek krijgt in het museum, dat de koets tot februari volgend jaar in bruikleen heeft.