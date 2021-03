Het dodental door een enorme ontploffing van militaire munitie en explosieven in het Centraal-Afrikaanse land Equatoriaal-Guinea is fors opgelopen. Volgens de jongste cijfers kwamen bijna honderd personen om het leven door de explosies op een militaire basis in de stad Bata, de grootste stad van de voormalige Spaanse kolonie. Behalve het kamp werden ook omliggende wijken verwoest.