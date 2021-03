Weigeren hulphond onterecht: poten schoner dan schoenzolen baasje

Mensen die in hun dagelijks leven hulp krijgen van een getrainde hond, worden nog regelmatig geweigerd op openbare plekken, zoals ziekenhuizen of winkels. De meest voorkomende reden is dat de honden een risico zouden opleveren voor de hygiëne. Onderzoek van de Universiteit Utrecht laat zien dat dit argument niet opgaat: hondenpoten blijken gemiddeld schoner dan de onderkant van de schoenen van hun baasjes.