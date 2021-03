Elf verdachten langer vast voor drugs via postpakketten

Elf mensen die worden verdacht van het exporteren van verdovende middelen via postpakketten blijven nog zeker veertien dagen langer vastzitten, heeft de rechter-commissaris in Zwolle besloten. De tien Chinese mannen en een vrouw in de leeftijd van 28 tot 68 jaar werden dinsdag aangehouden in Amstelveen, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Tijdens doorzoekingen is beslag gelegd op grote geldbedragen, verdovende middelen en geprepareerde dekladingen en postpakketten. In totaal is 75 kilo MDMA, 15 kilo crystal meth, 70 kilo ketamine en 4000 LSD-zegels in postpakketten onderschept, zegt de politie.