Chipmaker NXP uit Eindhoven gaat zijn aandeelhouders flink belonen. Het bedrijf kondigde aan voor 2 miljard dollar eigen aandelen in te gaan kopen. Dat bedrag komt bovenop de 640 miljoen dollar die nog openstonden van een eerder aangekondigde aandeleninkoop. Ook is het dividend over het eerste kwartaal de helft hoger dan het dividend over het slotkwartaal van vorig jaar.