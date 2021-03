Over vier jaar tien keer zoveel laadpalen in parkeergarages

Over vier jaar moeten er tien keer zoveel laadpunten in parkeergarages voor elektrische auto’s zijn dan nu het geval is. In 2025 moet er bij gemiddeld één op de twintig plekken (5 procent) in parkeergarages een laadpaal zijn. In 2030 moet er bij één op de tien parkeerplekken een staan. Staatssecretaris Stieneke van Veldhoven (Infrastructuur) en Vexpan, een vereniging voor parkeren, maken daar donderdag afspraken over.