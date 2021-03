Philips werkt met Disney aan animaties voor jonge patiënt

Radiologisch personeel in zes Europese ziekenhuizen krijgt binnenkort hulp van Mickey Mouse, Winnie de Poeh en Aladdin. Zorgtechnologiebedrijf Philips heeft samen met Walt Disney animaties ontwikkeld met bekende tekenfilmfiguren van het entertainmentconcern voor in de ziekenhuizen. Het doel is om kinderen die een MRI-scan ondergaan rustig te houden terwijl ze de scannersbuis ingaan.