Eerdere winsten vervlogen op Amsterdamse beurs

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met verlies geëindigd, na eerder op de dag nog op winst te hebben gestaan. Met name chipfondsen uit de AEX gingen onderuit nadat op de beurzen in New York grote technologiebedrijven lager werden gezet. Een dag eerder boekte de Amsterdamse hoofdindex nog een winst van ruim 2 procent. Elders in Europa was het beeld positiever.