Schiphol-baas wil verbetering voorwaarden personeel

Schiphol-topman Dick Benschop wil dat alle mensen die op de luchthaven werken een cao hebben, zodat er niet meer op prijs kan worden geconcurreerd. De luchthaven denkt er ook over om sommige uitbestede groepen medewerkers weer zelf in dienst te nemen. „Het gaat om gespecialiseerde bedrijven, maar we zijn misschien wat doorgeschoten en nu is er de trend om weer meer personeel zelf in dienst te hebben. Daar kijken wij ook naar”, zei Benschop tegen vakbond FNV die dinsdag actie voerde op de luchthaven.