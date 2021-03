Zuidoost-Aziatische landen eisen vrijlating Aung San Suu Kiy

Zuidoost-Aziatische landen hebben op een ministersconferentie in Singapore de gezant van de militaire junta in Myanmar gevraagd de afgezette en gevangen regeringsleider Aung San Suu Kyi en andere politieke gevangenen vrij te laten. Het gaat om ministers van het tien lidstaten tellende samenwerkingsverband ASEAN, waar Myanmar ook lid van is.