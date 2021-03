Grote schoonmaak in India

Als wij op een zekere dag in het vroege voorjaar thuiskwamen van school was ons huis ons huis niet meer. Alles was veranderd, niets stond meer op z’n vertrouwde plek. Alle moeders hadden in die dagen een mysterieus licht in de ogen. Hun lopen was bijna dansen. Ze zongen. Al deze jeugdherinneringen dringen zich op, hier in het verre India.