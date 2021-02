Suriname neemt nieuwe maatregelen om munt te stabiliseren

In een nieuwe poging de Surinaamse munt te stabiliseren, kiest de regering voor een zwevende in plaats van een vaste wisselkoers tegen de Amerikaanse dollar. Dit heeft Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriname, zaterdag op een persconferentie in Paramaribo bekendgemaakt. Een stabiele munt is voor zowel bedrijven als burgers belangrijk omdat het planning en budgettering makkelijker maakt.