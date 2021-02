Dood Russische oppositiepoliticus Boris Nemtsov herdacht

In Moskou wordt zaterdag stilgestaan bij de moord op het prominente oppositielid Boris Nemtsov. De Amerikaanse ambassadeur John J. Sullivan legde bloemen bij de plek waar de politicus zes jaar geleden is doodgeschoten. De ambassade van de VS schreef op Twitter dat Nemtsov zich heeft ingezet voor „een betere toekomst voor zijn land en medeburgers”.