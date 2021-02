Weer.nl: winter was nat, zacht en toch vrij zonnig

Ondanks een periode met strenge vorst en sneeuw is de meteorologische winter dit jaar met een gemiddelde temperatuur van 4,4 graden zacht te noemen, meldt Weer.nl. Normaal wordt in een meteorologische winter (1 december - 1 maart) een gemiddelde temperatuur van 3,4 graden gemeten. Ook was deze winter volgens het weerbureau een stuk natter. Zonnig was het ook: de zon scheen ruim 30 uur meer dan gemiddeld in de winterperiode.