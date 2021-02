Politie onderzoekt of Baudet coronaregels overtrad op Urk

De politie onderzoekt op verzoek van het Openbaar Ministerie of partijleider Thierry Baudet de coronaregels heeft overtreden tijdens zijn bezoek aan Urk eerder deze week. Tijdens dat bezoek van de voorman van Forum voor Democratie (FVD) stonden heel veel mensen dicht bij elkaar. Er werden veel handen geschud en Baudet at haring in een visrestaurant waar veel tafeltjes waren bezet.