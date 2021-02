Vijf Rotterdamse agenten berispt vanwege racisme in appgroep

Vijf Rotterdamse agenten krijgen een schriftelijke berisping vanwege racisme in een appgroep met collega’s in 2019. Dat is de lichtst mogelijke straf die de politie medewerkers kan geven. De Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke ziet het niet als een incident en wil dat er een breder onderzoek naar discriminatie binnen het politiekorps komt.