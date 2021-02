Meer zakelijke klanten Volksbank moeten betalen voor spaargeld

Mensen met een zakelijke rekening bij De Volksbank die meer dan 100.000 euro op hun rekening hebben, moeten ook 0,5 procent negatieve rente gaan betalen. Eerder maakte de bank bekend negatieve rente te rekenen over het saldo boven 250.000 euro. De negatieve rente geldt voor betaal-, spaar-, of beleggingsrekeningen van dochtermerken SNS, ASN Bank en RegioBank en gaat 1 april in.