Tech verliest fors op rood Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met aanzienlijke verliezen aan de nieuwe handelssessie begonnen. Techfondsen gingen opnieuw hard omlaag, nu het rendement op staatsobligaties de laatste weken hard is gestegen. Daardoor slaat de twijfel toe of de technologiebedrijven, die fors in waarde zijn gestegen, niet te duur zijn geworden.