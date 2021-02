Russische oppositieleider Navalni krijgt boete in smaadzaak

De Russische oppositieleider Aleksej Navalni is zaterdag schuldig verklaard aan smaad en moet een boete van omgerekend 9500 euro betalen. De politicus had via internet scherpe kritiek geuit op landgenoten die zich in een videoboodschap uitspraken voor grondwetswijzigingen die het Kremlin wilde doorvoeren. Hij noemde hen „verraders”.