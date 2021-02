Westerse landen overleggen over deal met Iran

Drie Europese landen en de Verenigde Staten overleggen donderdag over de vraag of de nucleaire deal die in 2015 met Iran is gesloten nieuw leven kan worden ingeblazen. De overeenkomst is feitelijk een lege huls geworden sinds de VS zich in 2018 uit het internationale akkoord terugtrokken en nog strengere economische sancties tegen Iran afkondigde. Het akkoord was gericht op het indammen van de nucleaire ambities van Iran.