DSM winnaar op licht hogere beurs Amsterdam

De AEX-index op de beurs in Amsterdam is dinsdag met kleine winst gesloten, terwijl elders in Europa lichtrode koersenborden waren te zien. Speciaalchemieconcern DSM stond bij de winnaars in de hoofdindex op Beursplein 5, geholpen door goed ontvangen resultaten. De AEX kroop verder richting de 700-puntengrens, die voor het laatst tijdens de internetbubbel in 2000 werd bereikt.