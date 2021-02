Vanwege de coronamaatregelen is het aantal uitgestelde theorie- en praktijkexamens bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) opgelopen tot meer dan 600.000. Dat staat in een brief die verkeersminister Cora Van Nieuwenhuizen dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Jaarlijks neemt het bureau in totaal 1,5 miljoen van zulke testen af.