Jongerenmagazine Daniël wil al 75 jaar kompas voor jongere zijn

Een „zuiver kompas” om jongeren de weg te wijzen. Dat moet jongerenblad Daniël worden, schrijft ds. A. Verhagen in het eerste nummer, 21 juni 1946. Veel veranderde in de loop van de jaren, maar dat doel is ook bij het 75-jarig jubileum van Daniël hetzelfde. „We willen zaaien aan alle wateren, in de hoop dat het blad een middel is in Gods hand.”