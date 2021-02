‘Zeven op de tien winkeliers open voor afhalen’

Circa 72 procent van alle winkeliers biedt klanten sinds woensdag de mogelijkheid om artikelen af te halen via het zogeheten click and collect. Dat meldt branchevereniging INretail op basis van een flitspeiling onder de leden. Nog eens 6 procent van de winkeliers zegt op een later moment de afhaalconstructie in te zullen stellen. Daarbij zorgt onder andere het barre winterweer voor een vertraging.