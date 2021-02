Oók jongeren zijn niet veilig voor cybercriminelen

Oplichters lijken hun aandacht definitief te hebben verlegd naar de digitale wereld. Zo zag de politie het aantal online delicten in 2020 verdubbelen. Naast bedrijven worden ook steeds meer burgers het slachtoffer van de gewiekste trucs van cybercriminelen of fraudeurs. Vaak wordt gedacht dat dit vooral senioren overkomt. Niets is echter minder waar.