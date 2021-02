Hollandse klompen in hartje Duitsland

Bij de voordeur staat een rij gele klompen. Aan de wand in de gang springt een poster van de brede en de smalle weg in het oog. Beide onthullen iets van de achtergrond van de bewoners van het vrijstaande huis in het dorpje Friedelhausen. Welkom bij de familie Moussault, die ruim tien jaar geleden vanuit het Noord-Hollandse Wieringen naar Duitsland emigreerde.