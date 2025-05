Agractie: compenseer boeren die moeten plaatsmaken voor Defensie

In een verklaring onderstreept Agractie begrip te hebben voor de noodzaak van een grotere weerbaarheid van het land. „Ook de agrarische sector heeft belang bij een veilig en stabiel Europa, ook in het kader van voedselzekerheid.”

Volgens de plannen van Defensie moet in het hele land ongeveer 1000 hectare landbouwgrond worden omgevormd in defensieterrein. Ook natuurgrond wordt bestemd voor militaire doeleinden. „De vraag is dan wel waar die natuur gecompenseerd gaat worden en of dit niet alsnog ten koste gaat van landbouwgrond”, stelt Agractie.

Compensatie voor boeren moet ertoe leiden dat ze hun bedrijf op een andere locatie kunnen hervatten. „De impact hiervan op boerengezinnen is groot.”