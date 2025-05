Gestolen auto leidt tot politieachtervolging en file op A12

De auto werd iets na 14.30 uur gestolen op de Zevenkampse Ring in het oosten van Rotterdam. De eigenaar alarmeerde de politie en die zette de achtervolging in. Op de A12 ter hoogte van Bodegraven kon de auto worden onderschept. Daarbij was sprake van een botsing tussen de politieauto en het gestolen voertuig.

De verdachten, een man en een vrouw, zijn aangehouden. Ze werden na de botsing nagekeken door ambulancepersoneel. Een van hen werd voor controle overgebracht naar een ziekenhuis. Een van de agenten werd nagekeken wegens rugklachten als gevolg van de botsing. De agent hoefde niet naar het ziekenhuis.

Voor het politieonderzoek werden rijstroken afgezet. Dat zorgde voor ruim een uur vertraging.