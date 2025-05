Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft een vergunning afgegeven die transacties goedkeurt met de interim-regering van Syrië, de centrale bank en staatsbedrijven.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft ook een vrijstelling van 180 dagen van sancties tegen Syrië verleend. Hij wil hiermee de herstel- en wederopbouwinspanningen van Syrië niet belemmeren, aldus een functionaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Amerikaanse sancties werden in 2011 opgelegd nadat in Syrië een burgeroorlog was uitgebroken.