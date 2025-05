De chef van de Säpo , Charlotte von Essen, zei dat over het algemeen de dreiging van extremisten die gewelddaden willen plegen is afgenomen. Ze meent dat de propaganda die Zweden neerzet als een anti-islamitisch land ook zwakker is geworden.

De reden om het dreigingsniveau op te schalen naar fase vier was in de zomer van 2023 gebaseerd op de vrees voor aanslagen van extremistische moslimgroepen. Destijds werden in Zweden herhaaldelijk in het openbaar korans beschadigd of verbrand en de islam beledigd.