Kunstmatige intelligentie in Bijbels perspectief | Dinsdagavond 27 mei

De bijeenkomst is ook live digitaal te volgen, of terug te kijken op een later moment.

Interactieve workshops

AI en de kerk - ds. M. van Reenen

AI en onderwijs - Piet Murre

AI en zorg - Aart Nederveen

AI en politiek - Ruben van Heteren

AI en IT - Johan den Haan en Bart den Haan

AI en bedrijfsleven - Bert-Jan Pleijsier

AI en nieuws - Marc van der Graaf

Datum en tijd

D.V. dinsdagavond 27 mei 2025

Het Kruispunt, Barneveld

Aanvang: 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur) Maaltijd indien gewenst: 17.45 uur (aangeven bij opgave)

