Russische minister Lavrov ziet weinig in vredesgesprek Vaticaan

„Het zou niet zo elegant zijn voor orthodoxe landen om op katholieke bodem te praten over kwesties die te maken hebben met de grondoorzaken”, aldus Lavrov over mogelijke onderhandelingen. Rusland beschuldigt de Oekraïense regering ervan de Oekraïense orthodoxe kerk te „vernietigen”.

Volgens Lavrov wordt gewerkt aan documenten die gebruikt kunnen worden voor de onderhandeling over mogelijke vrede. De Russische president Vladimir Poetin had zo’n document met de Russische standpunten over een oplossing van het conflict beloofd. De werkzaamheden zitten in een afrondende fase, zegt de buitenlandminister.