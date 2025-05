„Halfgeleiders en het beleid met betrekking tot exportcontroles en exportvergunningen zijn een onderwerp van voortdurende discussie”, aldus Veldkamp. De minister sprak met verslaggevers tijdens het eerste bezoek van een Nederlands kabinetslid aan China sinds het aantreden van de nieuwe regering afgelopen juli.

Op de vraag of China om versoepeling van dergelijke beperkingen heeft verzocht, antwoordde Veldkamp: „Natuurlijk altijd, dat is in hun belang.” Hij voegde eraan toe dat nationale veiligheidsoverwegingen en zelfstandige besluitvorming over vergunningen in het belang van Nederland blijven.

China heeft kritiek op de exportbeperkingen. Het Nederlandse ASML is de enige producent ter wereld van de modernste EUV-machines voor de productie van geavanceerde halfgeleiders. Door deze beperkingen heeft ASML deze machines nooit in China kunnen verkopen. Dat gebeurde onder druk van de Amerikaanse regering, die zich zorgen maakt over de militaire slagkracht van Beijing.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei vrijdag tijdens een persbijeenkomst dat „China en Nederland zeer complementair zijn in de halfgeleidersector” en noemde de samenwerking tussen de landen „wederzijds voordelig”. China en Nederland kwamen tijdens de bijeenkomst overeen de samenwerking op het gebied van handel en technologie te verdiepen en de communicatie over de halfgeleidertechnologie open te houden.