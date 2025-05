Damrak blijft terughoudend door belastingplan Trump

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 927,85 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 869,84 punten. Frankfurt won 0,3 procent, na een sterker dan verwachte groei van de Duitse economie in het eerste kwartaal. De grootste economie van Europa groeide in de eerste drie maanden van het jaar met 0,4 procent, tegen een eerdere schatting van 0,2 procent. Vooral de Duitse export steeg flink in de aanloop naar de importheffingen van Trump.

Parijs won 0,1 procent en Londen klom 0,3 procent, na een sterke stijging van de Britse winkelverkopen in april.

Beleggers hielden ook de ontwikkelingen rond de onderhandelingen tussen de VS en zijn handelspartners in de gaten. China zei dat de dialoog met de VS wordt voortgezet, na een telefoongesprek tussen de Chinese viceminister van Buitenlandse Zaken Ma Zhaoxu en de Amerikaanse onderminister Christopher Landau. Details van het gesprek werden niet gegeven. De onderhandelingen tussen de VS en de EU lijken stroef te verlopen. Volgens zakenkrant FT eist Trump dat de EU eenzijdig de importheffingen voor goederen uit de VS verlaagt om een verhoging van de tarieven op Europese goederen te voorkomen.

Zorgtechnologiebedrijf Philips was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 1,6 procent. NN Group zakte 1 procent. De verzekeraar werd door BNP Paribas Exane van de kooplijst gehaald. Concurrent ASR werd door UBS van de kooplijst gehaald. ASR (min 4 procent) noteerde daarnaast ex-dividend, wat betekent dat het aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de afgelopen periode.

Heineken verloor 1,2 procent. Jumbo kan niet worden verplicht om per direct weer alle bieren van Heineken in de schappen te zetten. De rechter deed die uitspraak in het kort geding dat de bierbrouwer tegen de supermarktketen had aangespannen. Jumbo kocht bepaalde Heineken-bieren niet meer in omdat de keten de inkoopprijzen te hoog vond.