Kreta getroffen door aardbeving

Veel eilandbewoners schrokken in de vroege ochtend wakker van de beving en zouden snel hun woningen hebben verlaten. Op beelden in lokale media is te zien dat producten in een supermarkt over de vloer bezaaid liggen. Ook zijn er berichten over kleine aardverschuivingen.

De brandweer zegt nog geen hulpverzoeken of meldingen van ernstige schade te hebben ontvangen. Eenheden voeren patrouilles uit om een beeld te krijgen van de situatie. De burgemeester van Heraklion zei tegen omroep ERT dat er geen grote problemen zijn en dat scholen gewoon open kunnen blijven.

Het ging volgens het Amerikaanse geologische instituut USGS om een beving op bijna 69 kilometer diepte. Het epicentrum bevond zich ongeveer 58 kilometer ten noordoosten van de plaats Eloúnda op het onder toeristen populaire eiland.

De regio wordt vaker getroffen door aardbevingen. Eerder dit jaar ontstond een uittocht van toeristen en inwoners van het eiland Santorini toen aardschokken daar over een langere periode bleven aanhouden.