Yeşilgöz: Wiegel kon politiek voor iedereen begrijpelijk maken

Wiegel leidde de liberalen tijdens drie verkiezingen voor de Tweede Kamer in de jaren zeventig en begin jaren tachtig. „Het overlijden van Hans Wiegel raakt ons. Hij was een groots staatsman die aan de basis heeft gestaan van onze volkspartij”, laat Yeşilgöz verder weten. „Hans Wiegel bleef geïnteresseerd en betrokken, ook na zijn actieve carrière. Een man van statuur, een voorbeeld voor ons allen. We zullen hem missen.”