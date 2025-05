Trump tekent wet tegen verspreiden van porno

President Trump zette maandag zijn handtekening onder een wet die eerder dit jaar unaniem door de Senaat en recent met overweldigende meerderheid in het Huis van Afgevaardigden (409 tegen 2 stemmen) is aangenomen. De wet is bedoeld om het maken en de distributie van pornografische beelden die met AI zijn gemaakt, en van wraakporno aan banden te leggen.

Socialemediabedrijven zijn voortaan verplicht om dergelijke content onmiddellijk te verwijderen wanneer ze worden gewaarschuwd. De Federal Trade Commission, de instantie die optreedt tegen oneerlijke handelspraktijken, heeft de taak gekregen hierop toe te zien. Overtredingen kunnen worden bestraft met hoge boetes of gevangenisstraffen. Ook het dreigen met publicatie van dergelijke beelden kan worden bestraft.

In de VS wordt deze wet gezien als een overwinning voor First Lady Melania Trump, die zich sterk maakt voor het verbeteren van het welzijn van kinderen. Voorafgaand aan de ondertekening van de wet door haar echtgenoot hield ze een korte toespraak. Daarin zei ze dat het verspreiden van pornografische nepbeelden waarop mensen toch herkenbaar zijn „verwoestende emotionele gevolgen heeft en zelfs dodelijk kan zijn”. Ze bedankte Congresleden die hun partijtegenstellingen opzij hebben gezet om deze wet te realiseren.

Gezamenlijk initiatief

De wet is een gezamenlijk initiatief van de Republikeinse senator Ted Cruz en zijn Democratische collega Amy Klobuchar. Wetgevers van beide partijen hebben het omschreven als een langverwachte bescherming tegen online misbruik.

Cruz zei maandag: „De wet is een historische overwinning voor slachtoffers van wraakporno en misbruik van deepfake afbeeldingen. Roofdieren die nieuwe technologie als wapen gebruiken om deze uitbuitende smerigheid te posten, zullen nu terecht strafrechtelijke vervolging krijgen, en Big Tech zal niet langer de ogen mogen sluiten voor de verspreiding van dit walgelijke materiaal.”

Verschillende belangenbehartigers uit de industrie en van slachtoffers hebben het wetsvoorstel gesteund, hoewel enkele organisaties voor digitale rechten hun zorgen hebben geuit over inbreuk op de privacy en de vrijheid van meningsuiting.

President Trump zei nadat hij de wet had ondertekend: „Met de opkomst van AI-beeldgeneratie zijn talloze vrouwen lastiggevallen met deepfakes en andere expliciete afbeeldingen die tegen hun wil werden verspreid. Dit is fout, zo vreselijk fout. Het is iets zeer gewelddadigs.”