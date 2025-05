Erasmus Universiteit wordt strenger op fossiele samenwerkingen

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) doet een stap terug in de samenwerkingen met fossiele bedrijven. De universiteit wil voortaan eerst kijken hoe een mogelijke partner omgaat met internationale klimaatafspraken. Alleen als dit in orde is, kan het gezamenlijke project worden beoordeeld. Daarbij bekijkt de universiteit onder meer of een plan „geen negatieve effecten op klimaat of leefomgeving heeft”.