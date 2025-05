Agenten direct op de stoep na melding digitale criminaliteit

„Digitale transformatie is een van onze speerpunten. Dat betekent ook dat we meer aandacht geven aan slachtoffers van digitale criminaliteit. De impact daarvan is enorm en vraagt om een aanpak die daar recht aan doet. En dat is hard nodig, want digitale criminaliteit neemt toe en criminelen zijn steeds gehaaider”, aldus korpschef Janny Knol.

In Oost-Nederland begon de aanpak al in 2023 als pilot. „We vonden het bijzonder dat de politie bij meldingen van digitale criminaliteit niet langskwam, terwijl de impact op slachtoffers vaak groter is dan bij traditionele criminaliteit”, aldus initiatiefnemer Sander Hoed.

Uit die proef bleek volgens de politie dat slachtoffers zich gehoord voelden en dat schade soms kon worden beperkt doordat agenten bijvoorbeeld meteen contact legden met banken of webwinkels. Steeds meer eenheden sloten zich aan en vanaf nu geldt het dus als landelijke werkwijze.