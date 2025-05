Vicepresident VS Vance spreekt nieuwe paus Leo

De gesprekken gingen volgens het Vaticaan over de betrekkingen tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de VS, de verhoudingen tussen staat en kerk, vrijheid van religie en een aantal internationale vraagstukken. Daarbij is beklemtoond dat humanitair en internationaal recht moet worden gerespecteerd in conflicten en dat er altijd geprobeerd moet worden de strijd via onderhandelingen te beëindigen.

De zondag officieel geïnstalleerde paus is in Chicago geboren. Vance komt uit Middletown in Ohio, circa 350 kilometer van Chicago. Hij werd in 2019 rooms-katholiek.