Obama: Biden zal uitdaging met vastberadenheid en gratie aangaan

„Niemand heeft meer gedaan om baanbrekende behandelingen voor kanker in al zijn vormen te vinden dan Joe, en ik ben er zeker van dat hij deze uitdaging met zijn kenmerkende vastberadenheid en gratie zal aangaan. We bidden voor een snel en volledig herstel”, schreef Obama, die Biden tot vicepresident benoemde, op X.

De prostaatkanker is uitgezaaid tot in het bot, meldde Bidens kantoor in een verklaring. Bij de 82-jarige Biden werd vrijdag de diagnose gesteld nadat hij last had gekregen van urinewegklachten. „Hoewel dit een agressievere vorm van de ziekte is, lijkt de kanker hormoongevoelig te zijn, wat een effectieve behandeling mogelijk maakt”, aldus zijn kantoor.