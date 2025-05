Kamala Harris: Biden is ‘een vechter’

Harris zei „bedroefd” te zijn toen ze de diagnose hoorde en voegde er in haar bericht op X aan toe: „Joe is een vechter en ik weet dat hij deze uitdaging zal aangaan met dezelfde kracht, veerkracht en optimisme die altijd zijn leven en leiderschap hebben gekenmerkt. We hopen op een volledig en spoedig herstel.”

Bij de 82-jarige Biden werd vrijdag de diagnose gesteld nadat hij last had gekregen van urinewegklachten, aldus de verklaring. „Hoewel dit een agressievere vorm van de ziekte is, lijkt de kanker hormoongevoelig te zijn, wat een effectieve behandeling mogelijk maakt”, aldus zijn kantoor.