Trump wenst Biden een spoedig herstel

„Melania en ik zijn bedroefd door de recente medische diagnose van Joe Biden. We betuigen Jill en de familie onze hartelijke groeten en wensen Joe een snel en succesvol herstel”, schreef Trump op Truth Social.

De prostaatkanker is bij Biden uitgezaaid tot in het bot. De voormalige Amerikaanse president en zijn familie bespreken met artsen de behandelingsmogelijkheden, aldus Bidens kantoor in een verklaring.

Bij de 82-jarige Biden werd vrijdag de diagnose gesteld nadat hij last had gekregen van urinewegklachten, aldus de verklaring. „Hoewel dit een agressievere vorm van de ziekte is, lijkt de kanker hormoongevoelig te zijn, wat een effectieve behandeling mogelijk maakt”, aldus zijn kantoor.