EU en VK maken afspraken over defensie, visserij en handel

EU en VK hebben toegezegd dat Britse defensiebedrijven aanspraak kunnen maken op de 150 miljard euro die de Europese Commissie gaat lenen aan lidstaten voor de productie en aankoop van defensiematerieel. Daarvoor moeten zij samenwerken met een EU-lidstaat.

Over welke bedrijven het gaat en hoe dat precies zou gebeuren moet later nog verder worden uitgewerkt. De toezegging moet vooral worden gezien als eerste stap, benadrukken beide kanten.

Verder is een Partnerschap voor Veiligheid en Defensie beklonken, wat onder meer inhoudt dat de twee partijen elk half jaar bij elkaar komen om informatie uit te wisselen. Ook kan de EU-buitenlandchef Kaja Kallas het VK uitnodigen voor belangrijke overleggen die over defensie gaan en vice versa.

Eerder lekte al uit dat het VK en de EU elkaar volledige toegang tot elkaars wateren verlenen tot juni 2038, een afspraak die in 2026 zou verlopen. In ruil hiervoor heeft de EU een toezegging gedaan voor een versoepeling van voedsel en warenstandaarden, zei een EU-bron.

In hoofdlijnen is ook afgesproken dat het makkelijker wordt voor jongeren om tussen de EU en het VK te reizen. Concrete afspraken, of het VK bijvoorbeeld mee gaat doen aan het Erasmus-programma voor studenten, liggen er nog niet. Het onderwerp ligt gevoelig, omdat vrij verkeer van personen een groot onderwerp was in de discussie in de aanloop naar de Brexit.