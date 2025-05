FBI: bomaanslag op kliniek in VS was terreuraanslag

Bij de explosie is een dode gevallen en volgens Amerikaanse media zijn minstens vijf mensen gewond geraakt. De identiteit van het dodelijke slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Evenmin is duidelijk of de dode de mogelijke dader is.

Burgemeester Ron DeHarte meldde eerder dat het explosief in of bij een auto vlak bij de kliniek was afgegaan. De kliniek heeft schade opgelopen, net als andere gebouwen in de omgeving. Het personeel is ongedeerd, laat de kliniek via sociale media weten. Het laboratorium is onbeschadigd, net als alle aanwezige eicellen, embryo’s en reproductiematerialen, zo staat in de verklaring.

Palm Springs ligt in de Amerikaanse staat Californië, ruim 150 kilometer ten oosten van Los Angeles.